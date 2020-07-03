Пилотный проект по использованию российского шифрования в госсистемах начнется 15 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эксперимент по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах (ГИС) пройдет с 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, текст которого размещен на портале правовой информации.

Проведение эксперимента служит подготовкой к полноценному внедрению на территории РФ российских криптографических систем, а также к переходу госорганов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием отечественных решений в сфере криптозащиты.

Уполномоченными органами проведения пилотного проекта кабмин назначил Минкомсвязь, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю. В эксперименте, помимо них, будут участвовать портал госуслуг, государственные информационные системы социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, ГИС "Реестры программ для вычислительных машин и баз данных".