"Роснефть" запустила сервис бесконтактной оплаты на плавучих заправочных станциях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" впервые в России запустила дистанционную оплату топлива на плавучих заправочных станциях - сервис на базе "Яндекс.Заправки" доступен на пяти речных заправочных станциях в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сервис позволит значительно сократить время заправки судов и повысить санитарно-эпидемиологическую безопасность. В планах компании - расширение географии бесконтактной оплаты топлива.

К сервису "Яндекс.Заправки" поэтапно подключаются заправочные станции "Роснефти", дистанционная оплата уже доступна на более 900 АЗС под управлением "Роснефти" в России. К осени количество таких заправок превысит 1 100 единиц, в перспективе будут подключены все заправочные станции под управлением компании - более 3 000 АЗС под брендами "Роснефть", BP, "Башнефть", ПТК и ТНК.