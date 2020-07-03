Минпромторг готов поддержать экспорт рентген-аппаратов из Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов поддержать расширение экспорта продукции предприятия по производству медицинского рентгеновского оборудования из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) ООО "Севкаврентген-Д". Об этом сказал журналистам в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочего визита в КБР.

"Предприятие, которое производит рентгены, имеет серьезный потенциал развития, мы сегодня договорились о том, что мы включим их в программу по развитию радиоэлектроники. <...> В том числе мы проговорили возможности экспорта, у коллег уже есть опыт по поставке в ближнее зарубежье. Я считаю, что сегодня они вышли уже на тот уровень, и все для этого есть предпосылки, чтобы использовать дальше инструменты поддержки национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Будем поддерживать эти направления", - сказал он.

Министр отметил, что поддержка предприятия может осуществляться через институты торговых представительств РФ. "У нас их 59 по миру. Активно подключим торговые представительства, российский экспортный центр для того, чтобы коллегам оказать поддержку", - сказал Мантуров.

ООО "Севкаврентген-Д" - располагается в городе Майский Майского района КБР, это одно из предприятий, относящихся к категории градообразующих. История "Севкаврентген" насчитывает более 60 лет. С октября 2008 года на предприятии, теперь уже как ООО "Севкаврентген-Д", начаты мероприятия по полной модернизации и техническому перевооружению производства. Основное направление деятельности ООО "Севкаврентген-Д" - производство широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования.