Застройщики Петербурга в 2020 году вдвое увеличили покупку земельных участков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Строительные компании Петербурга с начала 2020 года приобрели 170 га земельных участков, что вдвое больше, чем за весь 2019 год. Об этом сообщил консалтинговый центр "Петербургская недвижимость" (входит в компанию Setl Group, третий застройщик в России по объемам возводимого жилья).

"За первое полугодие 2020 года в Петербурге было заключено около 14 сделок с землей совокупно на 170 га под строительство примерно 1,2 млн кв. м жилья. Площадь этих земельных участков почти в два раза больше, чем объем проданной земли за весь 2019 год, - тогда на земельном рынке было реализовано около 90 га", - говорится в сообщении.

Реализованные участки расположены в центральной части города: Петроградская сторона, станция метро "Площадь Восстания", Васильевский остров - и статусных локациях: Черная речка-Лесная, Свердловская-Малоохтинская набережная, Московский проспект. А также в спальных районах города: Октябрьская набережная, Каменка, Маршала Блюхера.

"В первой половине 2019 года на рынке анонсировались единичные сделки, но уже к осени застройщики вернулись к рассмотрению пятен и переговорам. К концу года число соглашений несколько выросло, но т.к. согласование условий покупки занимает длительное время, большая часть этих сделок фактически заключалась уже в начале-середине 2020 г.", - рассказала руководитель Консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" Ольга Трошева.

Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. м, снизившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,44 млн кв. м, что на 6% ниже уровня 2018 года.