В Татарстане объем средств на эскроу-счетах за май вырос на 12,7%

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве в Татарстане, вырос в мае 2020 года на 12,7%, превысив показатель в 12,3 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба Нацбанка по Республике Татарстан.

"В Татарстане объем средств на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, вырос в мае 2020 года на 1,4 млрд рублей, или на 12,7%. Всего в республике, по данным на 1 июня, открыто свыше 4 тыс. счетов эскроу. Объем средств, размещенных на них, превысил 12,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работу по проектному финансированию жилищного строительства в Татарстане ведут восемь уполномоченных банков. В общей сложности с застройщиками заключено 48 кредитных договоров проектного финансирования на общую сумму более 34,2 млрд рублей. На начало июня было "раскрыто" 198 счетов эскроу на сумму 714 млн рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.