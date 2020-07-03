Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июне вырос на 10,3%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2020 года вырос на 10,3% и составил 72,9 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки.

Позитивную динамику продемонстрировали почти все биржевые рынки: рынок акций, облигаций, срочный рынок, спот-рынок валюты и денежный рынок.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос на 34,3%, до 4,118 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 71,9% до 1,838 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 91,9 млрд рублей. Торги корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличились на 14,2%, до 2,279 трлн рублей. Среднедневной объем торгов - 114 млрд рублей.

Также в июне на фондовом рынке Московской биржи были размещены 103 облигационных займа на общую сумму 1,491 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 391,3 млрд рублей.

На срочном рынке объем торгов вырос на 44,6%, до 9,2 трлн рублей (153,8 млн контрактов). Среднедневной объем торгов составил 460,3 млрд рублей.

Объем торгов фьючерсными контрактами составил 149,6 млн контрактов, опционными контрактами - 4,2 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец июня составил 527,1 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке достиг 25 трлн рублей. Торги инструментами спот выросли на 23% до 6,6 трлн рублей. Объем сделок своп и форвард составил 18,4 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,251 трлн рублей, или $18,1 млрд.

На денежном рынке объем торгов вырос на 24,6%, до 34,2 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1,709 трлн рублей.