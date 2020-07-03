Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. Об этом говорится в сообщении ведомства. По данным Росприроднадзора, НТЭК допустила загрязнение водных объектов около Норильска нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5 на ТЭЦ-3.

"Компания допустила загрязнение водных объектов (реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино) нефтепродуктами вследствие разгерметизации резервуара № 5, а также загрязнение и порчу земли и почвы", - сообщили в ведомстве.

Также компания не обеспечила содержание в исправном состоянии технологического оборудования и заблаговременное проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов, отметили в Росприроднадзоре.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов хранилища аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 АО "НТЭК" не предусматривает и не учитывает прогноз возможного разлива нефтепродуктов и влияния места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в морские и речные акватории, а также во внутренние водоемы.

Ведомство выявило, что на промышленной площадке отсутствует производственная и дождевая канализация, не обеспечивается удаление и очистка загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод.

В ходе проверки также установлено, что АО "НТЭК" допустило нарушение общих требований природоохранного законодательства, в частности, при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию в декларации о воздействии на окружающую среду.

Об аварии

29 мая 2020 г. на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК", произошел разлив более 20 тыс. т нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.