Депутаты приняли поправки в бюджет НАО на 2020 год с дефицитом 3,1 млрд рублей

ТАСС, 3 июля. Депутаты Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии в пятницу приняли поправки в бюджет региона на 2020 год, согласно которым объем доходов уменьшится на 535,4 млн рублей, расходы также сократятся на 584,2 млн рублей, а дефицит бюджета составит 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета депутатов округа.

"Поправки приняты на сессии окружного парламента. Общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год уменьшится на 535,4 млн рублей и составит 16,7 млрд рублей. Общий объем расходов окружного бюджета на 2020 год уменьшится на 583,2 млн рублей и составит 19,8 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета в 2020 году составит 3,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ранее соответствующие поправки подготовили власти региона. В администрации НАО отметили, что причина сокращения расходной и доходной частей проекта бюджета связана с экономическими потерями в период пандемии коронавируса.

Как пояснили в пресс-службе, поправки бюджета касались развития инфраструктуры поселений. Так, в бюджете заложены средства на дорогу в Хонгурее и строительство жилья в Варнеке. На эти цели предусмотрено около 25 млн рублей.

"К департаменту образования, культуры и спорта НАО относятся 83 учреждения, в которых работает 4,6 тыс. человек. Самое главное - своевременно выплатить заработную плату, отпускные, провести, как минимум, косметический ремонт в учреждениях. По предложению депутатов сохранится количество бюджетных групп в средних профессиональных учреждениях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, выделены средства на выплату коммунальных платежей для образовательный учреждений, которые в какой-то мере покроют задолженности перед коммунальщиками. Также в бюджете добавлены средства на субсидии юрлицам для возмещения расходов на коммунальные услуги, электроэнергию, и компенсацию расходов на пассажирские перевозки воздушным и водным транспортом.

Бюджет НАО

Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций в 2020 году при принятии бюджета на 2020 год прогнозировался в сумме 5 млрд 911 млн рублей, или 37% от всех доходов. Налог на имущество организаций является региональным налогом и в полном объеме зачисляется в окружной бюджет.

Следующий по величине источник доходов - доля прибыльной продукции от Харьягинского месторождения. При принятии бюджета доходы от нее прогнозировались в размере 4 млрд 605 млн рублей (29%) с учетом цены на нефть 57 долларов за баррель и курса 65,7 рублей за доллар. Поступления налога на прибыль организаций ожидались в размере 3 млрд 299 млн рублей (21%), налога на доходы физических лиц в 2020 году - на уровне 1 млрд 368 млн рублей.