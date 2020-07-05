{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россия" начала выполнять прямые рейсы с Дальнего Востока на черноморские курорты

Первый рейс отправился из Хабаровска в Симферополь

ТАСС, 5 июля. Авиакомпания "Россия" в воскресенье начала выполнять прямые рейсы из дальневосточных городов к черноморским курортам, сообщает Министерство транспорта РФ на официальном сайте.

"Сегодня авиакомпания "Россия" совместно со своим туристическим партнером "Библио-Глобус" начала программу выполнения полетов из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым. Первым стал рейс Хабаровск - Симферополь. В летнем сезоне "Россия" планирует перевезти на южные курорты порядка 50 тыс. дальневосточников. Загрузка первого лайнера составила 100%", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта Хабаровска, самолет вылетел с задержкой в 10:33 (03:33 мск).

Первый рейс из Владивостока в Сочи состоится 6 июля. Эти рейсы выполняются на широкофюзеляжных Boeing 747-400 в двухклассной компоновке эконом и бизнес-класса. В настоящее время самолетами "России" попасть на черноморское побережье можно также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть перевозчика насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11,6 миллионов пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково.

Теги
РоссияПриморский крайКраснодарский крайКрымХабаровский крайДальний Восток
"Известия": 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне
В отрицательную зону перешли показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса, отмечает газета со ссылкой на исследование Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать полностью