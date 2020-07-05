"Россия" начала выполнять прямые рейсы с Дальнего Востока на черноморские курорты

ТАСС, 5 июля. Авиакомпания "Россия" в воскресенье начала выполнять прямые рейсы из дальневосточных городов к черноморским курортам, сообщает Министерство транспорта РФ на официальном сайте.

"Сегодня авиакомпания "Россия" совместно со своим туристическим партнером "Библио-Глобус" начала программу выполнения полетов из городов Дальнего Востока в Сочи и Крым. Первым стал рейс Хабаровск - Симферополь. В летнем сезоне "Россия" планирует перевезти на южные курорты порядка 50 тыс. дальневосточников. Загрузка первого лайнера составила 100%", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта Хабаровска, самолет вылетел с задержкой в 10:33 (03:33 мск).

Первый рейс из Владивостока в Сочи состоится 6 июля. Эти рейсы выполняются на широкофюзеляжных Boeing 747-400 в двухклассной компоновке эконом и бизнес-класса. В настоящее время самолетами "России" попасть на черноморское побережье можно также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть перевозчика насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11,6 миллионов пассажиров, признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково.