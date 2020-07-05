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Главой совета директоров "ТАИФ" стал экс-гендир энергохолдинга Альберт Шигабутдинов

Он занимал пост гендиректора компании более 20 лет

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор холдинга "ТАИФ", контролирующего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана, Альберт Шигабутдинов занял пост председателя совета директоров компании. Об этом журналистам сообщила пресс-служба холдинга по итогам видеосовещания акционеров с участием президента Татарстана Рустам Минниханова.

"В завершение видеосовещания состоялось первое заседание нового Совета директоров АО "ТАИФ", в котором также принял участие Рустам Минниханов. По предложению президента РТ председателем Совета директоров избран главный советник генерального директора АО "ТАИФ" по развитию Альберт Шигабутдинов, заместителем председателя Совета директоров - заместитель генерального директора АО "ТАИФ" по производственно-коммерческой деятельности - первый заместитель Рустем Сультеев и подтверждены полномочия генерального директора АО "ТАИФ" Руслана Шигабутдинова", - говорится в сообщении.

Альберт Шигабутдинов занимал пост генерального директора компании более 20 лет, летом 2019 года он ушел в отставку. На должность гендиректора был назначен его сын Руслан Шигабутдинов.

АО "ТАИФ" основано в 1995 году, объединяет 54 дочерние и зависимые компании, ведущие деятельность в области нефтегазопереработки и нефтехимии, телекоммуникаций, строительства, банковской и инвестиционной сфер. Крупнейшими компаниями группы являются "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим" и ТАИФ-НК.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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