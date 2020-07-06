Крупнейшие города Приморья могут сократить "буферные зоны" для выдачи "гектаров"

ТАСС, 6 июля. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) ведет переговоры с властями Приморья о сокращении вокруг Владивостока, Артема и Находки "буферных зон" - территорий вокруг крупных городов, где не выдают участки по программе "Дальневосточный гектар". Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

В феврале вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил сократить "буферные зоны" вокруг городов макрорегиона, чтобы сделать "гектары" доступнее.

"Буферные зоны" пока существуют вокруг 11 крупнейших городов Дальнего Востока. Идет работа по их сокращению: "буферная зона" стала меньше вокруг Магадана, Уссурийска, Арсеньева, Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре. Планируется ее сокращение вокруг Улан-Удэ - правительство Бурятии подготовило соответствующий законопроект и направило его в законодательный орган. Ведутся переговоры о сокращении площади "буферных зон" вокруг крупнейших городов Приморья - это Владивосток, Артем и Находка", - сказал Ховрат.

Он назвал Читу в качестве положительного примера реализации программы "Дальневосточный гектар" при отсутствии "буферной зоны". "В Забайкалье меньше чем за год поступило 1,5 тыс. заявлений на получение "дальневосточных гектаров". Это не намного меньше, чем в Приморье с 2016 года. Свое влияние, безусловно, оказало отсутствие "буферной зоны" вокруг Читы - эти земли наиболее востребованы, так как там лучше развита инфраструктура. Решение властей региона об открытии этих территорий было правильным", - считает руководитель агентства.

Ховрат добавил, что Забайкальский край, где реализация программы началась только летом 2019 года, уже вышел на второе место среди всех регионов ДФО по количеству заявок. "Я считаю, что буферные зоны надо открывать и дальше, чтобы у людей была возможность брать земли вблизи городов, строить на них дома. Будем вместе с регионами работать над этим", - сказал он.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.