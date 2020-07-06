АРЧК продолжит работу с банками над снижением ставки "дальневосточной ипотеки"

ТАСС, 6 июля. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) продолжит работу с банками над снижением процентной ставки по программе "Дальневосточная ипотека" - несколько банков в мае установили ее на уровне ниже 2%. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор агентства Сергей Ховрат.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"Дальневосточная ипотека" - это 2% годовых, но при этом некоторые банки снизили эту ставку до 1,6%. Я думаю, что с учетом снижения ключевой ставки Центрального банка РФ многие банки, понимая, что продукт востребован, задумаются об этом. И мы, конечно, будем работать в этом направлении", - сказал Ховрат.

По данным АРЧК, участвующие в программе банки за полгода действия льготного механизма заключили более 8,3 тыс. кредитных договоров на 29 млрд рублей. Средняя стоимость договора по округу составляет 3,5 млн рублей, а количество поданных заявок превысило 33 тыс. Наиболее активно из дальневосточных регионов в программе участвуют Приморский край и Якутия, где наблюдаются лучшие показатели по количеству заключенных договоров и совокупному объему выданных средств. На третьем месте находится Хабаровский край, далее следуют Бурятия и Амурская область.

Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.