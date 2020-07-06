Фармацевтические заводы Москвы внедрили систему обязательной маркировки лекарств

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фармацевтические заводы столицы завершили тестирование и ввели систему маркировки лекарственных препаратов, обязательную с 1 июля 2020 года. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"С начала этого года московская фармацевтическая отрасль, в которой работают 15 крупных и средних предприятий, демонстрирует существенный рост. С января по апрель фармзаводы произвели и реализовали лекарств и медицинских материалов на 54 млрд рублей, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении его слова.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, столичные фармацевтические заводы соответствуют требованиям современного и качественного производства препаратов, поэтому многие из них стали готовиться к внедрению этой системы еще в прошлом году. "Нововведения позволят пациентам отследить происхождение лекарственного препарата и быть уверенными в его качестве. Производители, дистрибьюторы и аптечные сети смогут оптимизировать процесс закупок, организации здравоохранения - повысить эффективность лекарственного обеспечения населения", - приводятся на сайте его слова.

Маркировка лекарственных препаратов нужна для передачи данных об их движении: вводе лекарств в оборот, перемещении от производителя к поставщику, в аптеку, о временном выводе из обращения и иных действиях.