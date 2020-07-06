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Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение уязвимостей

Вознаграждение за каждый найденный баг будет зависеть от степени его влияния на работу сервиса, потенциального урона, который уязвимость может нанести, качества отчета и других факторов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский онлайн-ретейлер Ozon запустил программу денежного вознаграждения пользователей за нахождение ошибок и уязвимостей в работе сервисов онлайн-площадки. Об этом говорится в сообщении компании.

"Онлайн-площадка Ozon запустила публичную bug bounty программу на платформе HackerOne - ведущей мировой площадке для компаний и исследователей безопасности по всему миру. Программа стала первой среди российских e-commerce компаний и на первом этапе планирует инвестировать в работу с хакерским сообществом более 3 млн рублей. Принять участие в программе bug bounty могут исследователи безопасности не только из России, но и из других стран мира", - говорится в сообщении.

Вознаграждение за каждый найденный баг будет зависеть от степени его влияния на работу сервиса, потенциального урона, который уязвимость может нанести, качества отчета и других факторов. Так, например, за найденный XSS (cross-site scripting), Ozon может заплатить порядка 17 тыс. рублей, а за более серьезные - инъекции, удаленное выполнение кода (RCE) - до 120 000 рублей.

Как отмечает компания, запуск программы позволит получить круглосуточный мониторинг безопасности, но не отменит работу команды IT-лаборатории Ozon по обеспечению безопасности сервисов Ozon, а дополнит ее. Сейчас в IT-лаборатории Ozon работает более 1000 инженеров, на сайт и в приложение Ozon каждый день заходят 3,5 млн пользователей. "Сейчас у компании есть необходимые ресурсы не только для развития собственных служб безопасности, но и для работы с хакерским сообществом", - отмечают в Ozon.

"Мы активно поддерживаем изменение культуры взаимодействия вендоров с исследователями безопасности в направлении более цивилизованного диалога. Bug bounty программа - это то, что является необходимым для современной интернет-компании, заботящейся об информационной безопасности, и, конечно, в ближайшие месяцы мы планируем расширять перечень сервисов для участия в программе, чтобы лучше взаимодействовать с сообществом хакеров", - заключил директор по информационной безопасности Ozon Александр Болотов, слова которого приводятся в сообщении.

Bug bounty программы есть у ведущих мировых IT-компаний, в том числе Amazon, Google, Facebook, в России собственные программы есть всего у нескольких компаний, например, у "Яндекс", Mail.ru, Qiwi.

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