Путин поручил проработать увеличение госзакупок отечественного программного обеспечения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи. Отмечается, что это необходимо "в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-коммуникационных технологий".

Также правительству предстоит проработать совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий, в том числе с учетом ведущих международных практик. Кабмину предстоит проработать выделение отдельных направлений информационно-коммуникационных технологий, деятельность по которым в значительной степени связана с реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям российской экономики, в том числе посредством создания отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, для принятия решения о включении их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Также правительству поручено проработать поддержку приобретения и внедрения программного обеспечения отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса.