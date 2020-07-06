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Путин поручил проработать возможность обмена документами в сфере труда через сайт госуслуг

Эту работу необходимо провести до 3 августа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал госуслуг. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Как отмечается в перечне поручений, кабмину необходимо проработать вопросы "использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности".

Эту работу необходимо провести до 3 августа.

С соответствующим предложением на совещании выступил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. По его словам, переход к электронному документообороту необходим для поддержания режима удаленной работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса. Осеевский считает, что использование для этого портала госуслуг позволило бы быстрее и легче организовать такой документооборот.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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