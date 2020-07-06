"Ростелеком" может направить 17,5 млрд рублей на дивиденды за 2019 год

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за этот период), говорится в сообщении компании.

"Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А - в размере 5 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям - в размере 5 руб. на одну акцию", - отмечается в сообщении.

Также совет директоров рекомендовал определить 21 августа 2020 года датой, когда определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По итогам 2018 года "Ростелеком" также выплатил 5 руб. на все виды акций, общий объем выплат составил 13,9 млрд руб. Дивидендная политика "Ростелекома" на 2018-2020 годы предполагает выплаты минимум 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% от свободного денежного потока.

Сейчас РФ в лице Росимущества владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", у АО "Телеком Инвестиции" (куда входят ВТБ, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и банка "Россия") - 20,98%, ВТБ - 8,44%, ВЭБ.РФ - 3,36%, "дочка" "Ростелекома" - ООО "Мобител" - 0,38%, free float - 28,64%.

В новость были внесены изменения (12:10) - добавлена информация после 3-го абзаца.