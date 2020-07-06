Резидент Свободного порта Владивосток впервые направил в Китай крупную партию мрамора

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) компания "Ольгамортранс" экспортировала в Китай первую крупную партию мрамора, добытого в Приморье. В КНР товар направили через Находкинскую таможню, сообщается в понедельник на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"Пять тысяч тонн мраморного щебня и мраморных блоков впервые экспортировали через Находкинскую таможню. Мрамор был отгружен на судно в порту Ольга Приморского края и отправлен в Китай", - говорится в сообщении.

По словам начальника Ольгинского таможенного поста Олега Баранника, ранее мрамор вывозился через дальневосточные порты небольшими партиями или в качестве образцов.

Добывающая компания находится в поселке Ольга, где и располагается месторождение мрамора. Объем разведанного и неразведанного мрамора на территории карьера превышает 24 млн кубометров. По предварительным данным, только на одном из участков месторождения запасов мрамора хватит более чем на 50 лет.

Резидент СПВ производит продукцию для российского и зарубежных рынков. В планах компании увеличение сбыта камня в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего на данный момент резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока около 145,3 млрд рублей и создали более 15,3 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1 941 резидент этого экономического режима реализует проекты на сумму свыше 951,7 млрд рублей, что позволит трудоустроить 91,8 тыc. дальневосточников.