Минтранс предлагает включить грузовые речные перевозки в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ считает необходимым включить грузовые речные перевозки в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта Юрий Цветков.

"Мы этот вопрос продолжаем отстаивать", - сказал замглавы министерства, комментируя отсутствие грузовых речных перевозок в перечне.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него пассажирские перевозки морским и внутренним водным транспортом.

"Мы считаем, что должны, помимо грузовых перевозок, войти еще прочие виды деятельности на речном транспорте, туда как раз и входят речные пассажирские порты, которые пострадали, и другие смежные виды деятельности, которые завязаны на пассажирские перевозки. Мы продолжаем это отстаивать. Мы направляли еще в апреле соответствующее обращение", - сказал замглавы Минтранса, комментируя отсутствие грузовых речных перевозок в перечне пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

Он отметил также, что перечень системообразующих предприятий в свою очередь составлялся для мониторинга экономической ситуации, поддержка компаниям из этого списка не будет оказываться в обязательном порядке.

"Возможно, [некоторые транспортные компании] попросят исключить [себя из списка], потому что ряду компаний поддержка не требуется. Пока они не обращались к нам", - заключил замглавы Минтранса.