Свердловские власти готовы предложить возможности региона для аэрокосмической отрасли США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Свердловская область готова предложить свои возможности по фискальным и нефискальным преференциям для развития сотрудничества в аэрокосмической отрасли со штатом Техас (США), сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов в понедельник в пресс-центре ТАСС-Урал на пресс-конференции по итогам "Виртуальной торговой миссии Техас - Урал".

"Из интересного, что бы мы хотели применить, это предложение рассмотреть те возможности, которые открываются в аэрокосмической отрасли. Помимо "Урал Боинг Мануфэктуринг", мы знаем, что Техас обладает огромными компетенциями в этой сфере. Свердловская область располагает всеми возможностями для предоставления фискальных и нефискальных преференций для развития бизнеса", - сказал он.

По информации Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в 2007 году в городе Верхней Салде создано совместное предприятие ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и корпорации Boeing - АО "Урал Боинг Мануфэктуринг", осуществляющее производство титановых штамповок для самолетов компании Boeing. В 2016 году стороны подписали соглашение о создании на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" второго завода для осуществления получистовой и предчистовой механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов, а в сентябре 2018 года состоялось открытие производственной площадки № 2 АО "Урал Боинг Мануфэктуринг".

Козлов отметил, что период восстановления экономики после пандемии подходит для поиска новых сфер сотрудничества, а штат Техас является огромным экономическим конгломератом. "Мы нацелены и на то, чтобы продолжать те проекты, которые есть. Это и "Урал Боинг Мануфэктуринг", и PepsiCo. И в других отраслях у нас есть успешные примеры взаимодействия - по производству вертолетов и в строительной отрасли. Мы надеемся, что объем торговли за счет вновь привлеченных компаний и вновь вовлеченных бизнесов будет увеличиваться", - добавил министр, выразив надежду на то, что, несмотря на снижение объема товарооборота во втором квартале из-за пандемии, страны вернутся к докризисным объемам.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подчеркнул, что проведенные переговоры заложили возможности для перехода ко второму этапу переговоров между регионами в сентябре. По словам генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, Техас является девятой экономикой мира и может быть прекрасным регионом-партнером для Урала и Западной Сибири.

По итогам 2019 года США заняли второе место по объему товарооборота с регионом на уровне 1,4 млрд долларов. В 2019 году по сравнению с 2018 годом оборот внешней торговли Свердловской области с США сократился на 14,3%, при этом экспорт сократился на 12,3%, импорт - на 32,8%.