Любительский лов краба в Мурманской области могут открыть с августа 2021 года

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Любительский лов краба в Мурманской области планируют открыть с августа 2021 года после проведения конкурса на пользование рыболовными участками и утверждения квот. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов на оперативном совещании в правительстве региона.

"Сезон любительского лова краба в Мурманской области начнется в 2021 году, всего сформировано пять участков, эти участки согласованы с федеральным агентством Росрыболовства. Сейчас объявлен конкурс на пользование данными рыболовными участками, он продлится до 20 июля. Далее заявки рассмотрят и в течение месяца определят победителей, заключат договоры с пользователями участков, назначат возможные квоты на 2021 год, до 1 апреля их необходимо представить для утверждения в министерство инвестиций региона и в Росрыболовство. После проведения всех процедур и утверждения квот победители-пользователи на данных участках смогут предоставлять жителям и гостям региона услуги по организации любительского лова краба", - сказал Филиппов.

Он уточнил, что вопрос определения границ участков для лова краба прорабатывался в соответствии с определенными законодательством процедурами с населением области и с руководителями муниципалитетов прибрежных районов. Для лова определены следующие рыболовные участки: район губы Териберская-1, бухты Долгая Щель, мыса Ярышный и губы Териберская-2.

Филиппов подчеркнул также, что в настоящее время, а также с 1 января по 15 августа 2021 года любительский лов краба запрещен. После того, как любительский лов откроют, рыбаки должны будут строго выполнять правила лова. "Есть определенные правила рыболовства, которые необходимо будет соблюдать, имеется в виду размер особи, не меньше 15 см в диаметре панциря, запрещен вылов самок, орудия лова, которые разрешены, это сетные валушки с внутренним размером ячеи 70 мм", - уточнил Филиппов.

Камчатский краб - один из самых крупных ракообразных Дальнего Востока, является объектом промысла. В 60-е годы XX века его преднамеренно вселили в Баренцево море, в настоящее время, по оценке ученых, численность его популяции превысила 100 млн особей.