Курсирование всех поездов "Стриж" Москва - Нижний Новгород восстановится с 15 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) с 15 июля восстанавливает в расписании все поезда "Стриж", курсирующие по маршруту Москва - Нижний Новгород, говорится в сообщении РЖД.

ФПК возобновит курсирование ежедневных скоростных поездов №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710. Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось, в графике сохранялись только поезда №704 и №705. По мере снятия ограничений, с 3 июля на маршрут вернулись еще три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.