В профсоюзах заявили, что данные в электронной трудовой книжке пока не сильно защищены

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Данные в электронной трудовой книжке пока не особо хорошо защищены, безопаснее для работников продолжать использовать бумажную трудовую. Об этом в понедельник заявил руководитель правового департамента аппарата Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Юрий Пелешенко.

"ФНПР считает, что пока электронные данные не особо хорошо защищены, безопаснее для работника продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой, которую никто не отменял. У сотрудника есть выбор: перейти на электронный формат трудовой книжки, забрав хранящуюся в архиве организации бумажную версию, или заявить о своем несогласии на переход и продолжать пользоваться уже существующей версией трудовой книжки", - приводятся слова Пелешенко на сайте ФНПР.

Он отметил, что понятие "сведения о трудовой деятельности работника" необходимо уточнить во всех законах, где упоминается трудовая книжка.

"Тем не менее, учитывая то, что трудовая книжка нужна именно для предоставления сведений о трудовой деятельности в ПФР, решение работника о переходе на электронный аналог можно считать оправданным", - добавил Пелешенко.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.