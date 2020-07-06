Более 90% торговых точек подключены к системе маркировки табака

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 90% торговых точек, которые ведут продажу табачной продукции, подключены к системе маркировки. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил советник департамента по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI в России Александр Лаврентьев.

С 1 июля текущего года, согласно постановлению правительства, введен запрет на оборот немаркированной табачной продукции, который, в частности, подразумевает переход производителей на электронный документооборот в транзакциях с поставщиками и клиентами.

"По нашим оценкам, более 90% торговых точек, вовлеченных в торговлю табаком, уже полностью готовы к работе в электронном документообороте", - сказал он.

По словам Лаврентьева, с 1 июля сбоев в работе не произошло. "С 1 июля мы на себе не почувствовали каких-либо трудностей, все наши отгрузки благополучно уходят с производства, корректно оформляются передаточные документы в электронном виде, корректно воспринимаются дистрибьютерами, другими компаниями", - добавил он.

Как заявил председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин, прирост подключений розничных точек продаж табачной продукции к системе маркировки в июне текущего года составил около 30%. Так, согласно данным ЦРПТ, на конец мая в системе было зарегистрировано 63 202 компании, на 6 июля - 88 092.