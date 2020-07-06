Фондовый рынок России продолжил рост благодаря позитивному внешнему фону

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник смог продолжить тенденцию к росту конца прошлой недели, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, до 2835,18, а РТС - на 0,97%, до 1247,14 пункта. Рубль в свою очередь укрепиться не смог. Так, доллар к рублю на 18:58 мск вырос на 0,37%, до 71,63 рубля евро - на 0,88%, до 80,99 рубля.

Покупки в российских бумагах поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 1%, до $43,13 за баррель. Также позитивное влияние оказала и динамика западных фондовых площадок. "В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,6%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1,5% соответственно", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Лидерами торгов выступили "Яндекс" и ГДР Mail.ru Group, рост которых превысил 4%.

Хуже рынка торговался "Норникель", упавший на 4,8% на фоне новостей о том, что Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в Норильске в сумму более 147 млрд руб., почвам - более 738 млн руб.

"Это значительно превосходит оценки, сделанные на основе сравнения потенциального объема ущерба, если он - в масштабах экономики региона - сравним с масштабом ущерба от аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon компании BP", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Тем не менее, даже такой ущерб в определяющей мере или полностью нивелируется в кратко- и среднесрочном периоде за счет потенциального дохода "Норникеля" от продажи трех своих последних месторождений в Австралии, добавил эксперт.

Прогноз на вторник

Завтра на российском рынке не исключена частичная фиксация прибыли, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Статистический" оптимизм на рынках может начать вновь замещаться тревожностью по поводу возвращения к усилению вирусной угрозы и рисков эскалации напряженности по линии США - КНР", - пояснил он.

Из статданных вторника эксперт выделил объем промышленного производства Германии в мае, кроме того, в этот день ожидается публикация данных АЕБ о продажах автомобилей в РФ в июне.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в пределах 2770-2850 пунктов, курс рубля к доллару - 71,4-72,5 рубля.

Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2780-2880 пунктов и 70,9-72,3 рубля. соответственно.