Индексы на бирже в Нью-Йорке показали позитивную динамику на данных о росте экономики

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник продемонстрировали уверенный рост, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся до рекордной отметки - 10 431 пункт.

Как отметила телекомпания CNN, "участники рынка готовы идти на риск", и одним из факторов, влиявших на их настроение в течение дня, стали данные Института по вопросам управления снабжением (Institute for Supply Management) о том, что в июне индекс закупок поднялся до 57,1 пункта, что свидетельствует об оживлении экономики.

К финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 452,86 пункта (1,75%), до отметки 26 280,22. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 48,79 пункта (1,56%) и оказался на отметке 3 178,80. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 224,25 пункта (2,20%), до 10 431,88.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,64 за баррель.

В то же время, как отметила газета The Wall Street Journal, "некоторые аналитики предупреждают о том, что в ближайшие месяцы такая динамика может сойти на нет". "Хотя статистические данные указывают на то, что в отдельных секторах идет восстановление, уровень потребительских расходов заметно ниже сейчас, чем в период до пандемии", - отметила газета.