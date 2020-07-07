Кабмин рассмотрит ряд законопроектов и распределит деньги на выплаты в связи с пандемией

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено внести поправки в законодательство направленные на то, чтобы сократить сроки согласования проектной документации на объекты капитального строительства. Этот и другие проекты законов будут рассмотрены во вторник на заседании кабинета министров.

Как сообщила пресс-служба правительства, также планируется распределить ассигнования на выплаты и компенсации в связи с пандемией коронавируса.

Законотворчество

Кабинет министров обсудит изменения в действующие законы в части исключения требования о разработке проектов организации дорожного движения в составе проектной документации объектов капитального строительства. Сейчас данное требование приводит к увеличению сроков согласования проектной документации в целом. "Принятие проекта федерального закона и реализация его положений будет способствовать сокращению сроков согласования", - отметили в пресс-службе правительства.

В повестку дня заседания включен проект поправок в Налоговый кодекс, касающихся реализации отдельных положений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и призванных расширить сферы применения упрощенной системы налогообложения. Кабинет министров намерен рассмотреть и поправки в закон о валютном регулировании в части расширения перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств.

Кроме того, на обсуждение вынесен законопроект, который уточняет нормы о принятии на учет реабилитированных лиц и членов их семей, в том числе выехавших для воссоединения с репрессированным членом семьи, в случае возвращения на прежнее место жительства. Предполагается, что регионы должны будут принимать на учет и обеспечивать жильем реабилитированных лиц и членов их семей "независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются, места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях".

Также кабинет министров обсудит изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части обеспечения доступа супруга (супруги), близких родственников и иных членов семьи либо иных лиц с письменного согласия пациента или его законного представителя к информации о состоянии здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в том числе после смерти пациента. По мнению специалистов, "принятие законопроекта будет способствовать устранению правовой неопределенности в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина".

Планируется обсудить изменения в закон "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", которые должны усовершенствовать систему корпоративного управления ВЭБ.РФ с учетом лучших российских и международных практик, отвечающих актуальным потребностям операционной деятельности ВЭБ.РФ и направленных на повышение эффективности государственной корпорации в целом. "В случае принятия законопроекта он будет способствовать повышению оперативности и эффективности принятия решений по вопросам, стоящим перед ВЭБ.РФ, в том числе по вопросом участия ВЭБ.РФ в финансировании проектов, а также их успешной реализации", - считают в правительстве.

Распределение денег

Кабинет министров планирует выделить из своего резервного фонда средства Росморречфлоту для "предоставления в 2020 году субсидий российским судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, на компенсацию их расходов по договорам, заключенным этими судоходными компаниями с российскими лизинговыми компаниями".

В правительстве пояснили, что "субсидии предоставляются для непрекращения деятельности российских судоходных компаний, за исключением случаев приостановки в связи с проведением организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также отсутствия сокращения среднесписочной численности работников и внешних совместителей за отчетный период более, чем на 30%, по сравнению с численностью данных работников за аналогичный период прошлого года".

Также из резервного фонда правительства предполагается выделить в 2020 году деньги на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера.

В кабинете министров пояснили, что это "позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам с учетом предоставленных выплат стимулирующего характера, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку".

Еще одной статьей расходов резервного фонда правительства должны стать ассигнования на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции.