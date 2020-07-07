Эксперты: кризисные явления в мировой экономике способствует декарбонизации производств

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Кризисные явления в мировой экономике приводят к уменьшению вредных выбросов производств, говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Кризисные явления в мировой экономике лишь ускорят тенденцию к ее декарбонизации [снижение выбросов СО2 на единицу ВВП или вырабатываемой энергии - ТАСС], и России, чтобы минимизировать существующие риски, связанные в том числе с таянием вечной мерзлоты, необходимо этой тенденции следовать", - отмечается в материале.

Аналитики добавляют, что промедление со снижением выбросов производств в России может привести к обвалу доходов от экспорта, так как несоблюдение экологических стандартов в скором времени будет трактоваться зарубежными регуляторами как экологический демпинг, и российским экспортерам придется платить пошлины за ввоз своей продукции. В России в направлении декарбонизации развиваются такие компании как Архангельский ЦБК и РУСАЛ, запустивший собственный бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW.

К снижению выбросов производств компании в значительной мере подталкивают планы правительств ряда стран стать углеродно-нейтральными. Так, в ЕС и Южной Корее принят пакет законов Green Deal, в США готовится к принятию Green New Deal.

Давление на так называемые "грязные" отрасли, в том числе на угольную, также оказывают инвесторы, отмечают в агентстве. Например, компания Rio Tinto полностью вышла из угольного бизнеса в 2018 году, Glencorе под давлением группы инвесторов была вынуждена пересмотреть свою стратегию в отношении угольных активов, крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Group приняла решение отказаться от крупного угледобывающего актива в Австралии.

Также влияние могут оказывать поставщики и подрядчики компаний. Так, корпорация Google обязалась прекратить разработку программных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые помогают нефтяным компаниям в разведке месторождений и добыче сырья.