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Пандемия коронавируса нового типа

Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии

В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, и использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

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"Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями. Контрольное ведомство проанализирует эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии и минимизации негативных последствий, вызванных кризисом", - отмечается в тексте сообщения.

В частности, ведомство проверит выплаты сотрудникам медицинских учреждений, работающих с коронавирусными больными, использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ и другой техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Счетная палата планирует провести мониторинг мероприятий, направленных на борьбу с последствием коронавирусной инфекции, в частности мер гарантийной поддержки отраслей экономики, использования средств ФНБ и исполнения программ госзаимствований. Также палата намерена оценить результативность поддержки рынка ипотечного кредитования.

Кроме того, Счетная палата планирует проанализировать эффективность межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов, провести анализ приоритетных мер государственный социально-экономической политики, а также проверить эффективность функционирования системы обязательного медицинского страхования и провести ряд других контрольных мероприятий. 

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