СМИ: суд США отклонил запрос о разблокировке строительства трубопровода Keystone XL

ТАСС, 7 июля. Верховный суд США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа об отмене решения о блокировке строительства нефтепровода Keystone XL. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill.

Ранее в апреле окружной суд штата Монтана заблокировал выданное подразделениям инженерных войск США разрешение на пересечение водоемов при строительстве трубопроводов.

В ноябре 2016 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что тот "не отвечает интересам национальной безопасности США", но уже в январе 2017 года новый президент страны Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации.

В том же месяце TransCanada подала в Госдепартамент США новую заявку на строительство нефтепровода, но в ноябре 2018 года суд штата Монтана заблокировал прокладку трубопровода, так как счел неполными представленные нынешней американской администрацией обоснования целесообразности реализации проекта.

Однако в марте 2019 года Трамп подписал новый указ о строительстве нефтепровода, который "во избежание разночтений" отменял действие предыдущего указа и был составлен таким образом, что более "не подлежит рассмотрению и пересмотру в судебных инстанциях".

Магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (провинция Альберта, Канада) до Стил-Сити (штат Небраска, США), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.