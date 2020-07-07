Пассажиропоток "Уральских авиалиний" в июне вырос в 4 раза по сравнению с маем и апрелем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Количество пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" в июне увеличилось в четыре раза по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Всего компания перевезла 170 163 пассажира за месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний" во вторник.

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня сообщил, что из-за пандемии коронавируса авиакомпания потеряла 94% объема перевозок.

"В апреле было перевезено 41 664 пассажира, в мае - 41 670 пассажиров, а в июне - 170 163. Таким образом, количество пассажиров в июне по сравнению с двумя предыдущими месяцами увеличилось более чем в четыре раза", - сообщили в компании.

В пресс-службе также уточнили, что за июнь компания увеличила количество рейсов до 60 в сутки. При этом в апреле перевозчик ежедневно выполнял 24 рейса, в мае - 34.

Также в компании добавили, что самыми популярными направлениями среди клиентов компании являются города на юге России. "Самые популярные направления июня: Москва - Симферополь, Москва - Сочи, Москва - Калининград, Москва - Анапа и Екатеринбург - Москва", - отметили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.