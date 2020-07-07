РБК: поставщик труб для "Газпрома" может стать инвестором ЧТПЗ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Собственники ЧТПЗ уже ведут переговоры о продаже актива, сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджера ЧТПЗ и источник, близкий к переговорам.

По данным РБК, Газпромбанк - крупнейший кредитор ЧТПЗ - может профинансировать сделку, если стороны договорятся о цене.

"Газпром" стал снижать заказы на поставку труб после того, как завершил основной этап строительства экспортных трубопроводов в Китай и Европу и обустройство месторождений Сибири и Дальнего Востока, пишет РБК. В связи с этим компания ЗТЗ еще в октябре 2019 года объявил о том, что построит новый завод мощностью 400-450 тыс. тонн по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), которые применяются при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа и в бурении. ЧТПЗ как раз является одним из основных поставщиков таких труб. О поиске инвесторов компания уже говорила неоднократно. Также основной собственник ЧТПЗ Андрей Комаров решил продать трубный бизнес, потому что планирует переключиться на проекты по добыче драгоценных металлов.

"Реализация проекта позволит нам стать еще одним крупным производителем бесшовных труб в стране. Мы обладаем опытом интеграции в действующий рынок, поэтому здраво оцениваем свои шансы на прочное закрепление и в этой нише", - ранее комментировал ситуацию основной владелец ЗТЗ Денис Сафин.

Представитель ЧТПЗ от комментариев РБК отказался, назвав данную информацию слухами. Представитель Газпромбанка также отказался от комментариев. В пресс-службе ЗТЗ не ответили на запрос РБК.

Загорский трубный завод - конкурент ЧТПЗ, более 90% выручки компания получает от заказов "Газпрома". В конце 2016 года завод запустил в Сергеево-Посадском районе Московской области производство труб большого диаметра, которые используются для строительства нефте- и газопроводов. А уже в конце 2017 года эта компания оказалась в списке поставщиков "Газпрома", предложив монополии существенные скидки.