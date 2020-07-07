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ВС внесет в ГД законопроект о распространении уголовного проступка на сферу экономики

Внесенный ранее законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка, также сейчас находится на рассмотрении в Госдуме

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Верховный суд России уже в этом году намерен внести в Госдуму законопроект о распространении института уголовного проступка в УК РФ на экономические преступления. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ.

В феврале этого года Лебедев предложил распространить институт уголовного проступка на преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики, совершенные впервые и не связанные с применением насилия. "В целях реализации этого предложения в ВС РФ ведется подготовка проекта федерального закона, который будет внесен в Госдуму в этом году", - сказал председатель ВС РФ.

Он добавил, что внесенный ранее законопроект, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
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