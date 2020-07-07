Google и Deutsche Bank договорились о сотрудничестве в сфере облачных технологий

ТАСС, 7 июля. Ккомпания Google и крупнейший фининститут Германии Deutsche Bank договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере облачных технологий. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник на сайте банка.

"Более 150 лет Deutsche Bank был пионером отрасли, имеющим большой опыт инноваций в секторе финансовых услуг", - отметил гендиректор Google Сундар Пичаи. "Мы очень рады нашему стратегическому партнерству и возможности Google Cloud быть полезным для Deutsche Bank и его клиентов, поскольку они развивают свой бизнес и формируют будущее индустрии финансовых услуг", - добавил он.

Данное партнерство, как указывается в заявлении, не только предоставит Deutsche Bank передовые облачные сервисы, но и позволит совместно с Google внедрять современные технологии для создания финансовых продуктов нового поколения. Банк также получит возможность использования искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит повысить точность прогнозирования рисков и степень безопасности клиентских счетов. Обе стороны обязуются соблюдать правила конфиденциальности и защиты данных.

"Партнерство с Google Cloud станет важным триггером нашей стратегической трансформации", - подчеркнул гендиректор Deutsche Bank Кристиан Зевинг. "Оно демонстрирует нашу решимость инвестировать в технологии, поскольку наше будущее тесно связано с успешной цифровизацией", - сказал он.

Deutsche Bank имеет представительства более чем в 70 странах.

Google - публичная корпорация, разрабатывающая онлайн-сервисы; часть холдинга Alphabet со штаб-квартирой в Маунтин-Вью (США, штат Калифорния).