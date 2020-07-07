В Краснодаре в 2020 году появится новый отель под брендом Hampton by Hilton

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предоставили льготу по уплате налога на имущество сроком на пять лет инвестору строительства нового трехзвездочного отеля в Краснодаре, который будет работать под международным брендом Hampton by Hilton и откроется в течение текущего 2020 года, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края во вторник.

Туристическая отрасль в Краснодарском крае признана наиболее пострадавшей в период пандемии, с 28 марта курорты, отели и гостиницы не принимали отдыхающих, карантин был снят 21 июня, фактически полноценно курортный сезон начался в регионе с 1 июля. Власти региона оказывают всевозможные меры поддержки туристической отрасли для ее максимально быстрого выхода из кризиса в условиях того, что Краснодарский край является основным курортным регионом России.

"Проект по строительству и эксплуатации трехзвездочного отеля на 105 номеров в Краснодаре на пять лет получит льготу по уплате налога на имущество. Общая сумма инвестиций составит более 850 миллионов рублей. Соответствующее соглашение подписали министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева и директор компании "Кеско-Краснодар" Андрей Парусов. Отель будет работать под международным брендом Hampton by Hilton, его открытие состоится в течение 2020 года", - говорится в сообщении.

Краснодар входит в число лидеров среди российских городов по деловой и предпринимательской активности, в городе активно развивается MICE-туризм, существуют два крупных выставочных центра, проводятся спортивные и культурные мероприятия всероссийского и мирового масштаба. Ежегодно Краснодар принимает более миллиона туристов, 90% из них посещают различные деловые события. Туристическая инфраструктура города представлена отелями международного класса, работающими под брендами Hilton, Marriott, Four Points by Sheraton, Golden Tulip, Ibis.

"Высокий спрос гарантирует выручку и быстрый возврат инвестиций. Дополнительные преимущества создают системные меры государственной поддержки, сформированные в Краснодарском крае. Мы заинтересованы в поддержке вложений, в создании новых инфраструктурных объектов в туристической сфере. У нас есть интересные рыночные ниши на Азово-Черноморском побережье, в горных и предгорных районах края, а также в других районах", - приводит пресс-служба слова Балаевой.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток в регионе составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Ранее Балаева сообщала ТАСС, что в текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн отдыхающих. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.