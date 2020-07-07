Госдума приняла закон о пониженных тарифах страховых взносов для СЭЗ в Крыму

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий установление пониженных тарифов страховых взносов участникам Свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Крыма и Севастополя. Документ был инициирован правительством РФ.

Согласно документу, для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ на территориях Республики Крым и города Севастополь после 1 января 2018 года, с 1 января 2020 года устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с учетом некоторых особенностей. Участники СЭЗ, получившие такой статус с 1 января 2018 года, будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 года, а те, кто получил такой статус начиная с 1 января 2020 года, - со следующего месяца после получения такого статуса.

Пониженные тарифы будут действовать до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам (то есть разница между общеустановленной суммой взносов и уплаченной по пониженным тарифам) превысит объем капитальных вложений, осуществленных плательщиком в рамках реализации инвестиционного проекта, скорректированный на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты устанавливаются правительством РФ в зависимости от вида осуществляемой участником СЭЗ экономической деятельности исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики Крыма и Севастополя.

Предельный срок применения пониженных тарифов страховых взносов устанавливается до окончания периода функционирования СЭЗ. Пониженные тарифы страховых взносов будут применяться участниками СЭЗ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых в реализации инвестпроекта в СЭЗ, информация о котором содержится в инвестиционной декларации. Закон также уточняет периодичность представления органами управления СЭЗ в налоговые органы перечней рабочих мест граждан, занятых в реализации инвестиционного проекта.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.