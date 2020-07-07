Дума наделила правительство правом отложить маркировку ряда лекарственных препаратов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении поправки, которые наделяют кабмин правом отсрочить введение обязательной маркировки ряда лекарств и медицинских изделий.

Соответствующие поправки были внесены к законопроекту о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами. Они наделяют кабмин правом разработать особый порядок ввода в оборот немаркированных медпрепаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года. Кроме того, правительство также может разрешить до 1 января 2021 года ввозить в Россию немаркированные лекарства, произведенные за рубежом до 1 октября 2020 года.

Такие нормы позволят "более мягко пройти первый этап внедрения системы маркировки лекарств", заявил журналистам зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"). "Закон о маркировке вступил в силу с 1 июля 2020 года, в принципе, как уже было сказано на заседаниях межфракционной рабочей группы, система к работе готова. Однако из-за пандемии коронавируса и вызванной ею остановки многих производственных и экономических процессов мы решили не рисковать и дать правительству возможность маневра", - отметил Огуль.

По его словам, закон об обязательной маркировке сделает прозрачной всю цепочку движения медпрепаратов от производителя до конечного потребителя, а также позволит очистить рынок от фальсифицированной продукции. Однако, как подчеркивает Огуль, "нельзя допустить, чтобы в процессе наладки пострадали производители лекарств или те граждане, которые в них нуждаются".