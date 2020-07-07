Госдума приняла закон об ужесточении требований для учредителей и организаторов лотерей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий серьезное ужесточение требований к учредителям, участникам и бенефициарам азартных игр и лотерей. Документ инициирован правительством РФ.

Закон запрещает выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или против госвласти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, запрещается включать этих лиц в исполнительные органы организатора азартных игр и оператора лотереи.

Документ также запрещает юридическим лицам, зарегистрированным в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, выступать в качестве учредителей и участников организатора азартных игр, оператора лотереи и лиц, оказывающих существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления такого организатора и оператора лотереи. Перечень соответствующих территорий утверждается Минфином.

Организаторы азартных игр и операторы лотерей будут обязаны предоставлять уполномоченному правительством органу сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями, участниками организатора азартных игр и оператора лотереи, членах исполнительных органов, лицах, оказывающих существенное прямое или косвенное (через третьих лиц) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения.

Документ был разработан для приведения законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведение азартных игр, а также деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с Концепцией развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.