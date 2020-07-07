Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива". В первом квартале доходы росли в номинальном и реальном выражении, а данные за второй квартал Росстат опубликует 17 июля. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

"В Минэкономразвития опровергли данные СМИ о резком падении доходов населения. В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%… В апреле, в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост. Информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля в своем докладе, указывают в министерстве.

"Во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта - 114,4 млрд рублей в период 16-30 июня против 108 млрд. Центробанк также фиксирует, что падение доходов населения к началу мая замедлилось - данные ЦБ по покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления", - подчеркивают в Минэкономразвития.

В период с января по март 2020 года зарплаты росли как в номинальном, так и в реальном выражении, рост в марте 2020 года к марту 2019 года составил 8,6%.

"В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, социальная политика правительства была направлена, прежде всего, на сохранение доходов граждан - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми", - подчеркивают в министерстве.

В Минэкономразвития напоминают, что были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице, запущены программы поддержки занятости.

Согласно прогнозу социально-экономического развития ведомства, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году.

Об исследовании

Страховая компания "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива" 7 июня опубликовали исследование, согласно которому среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей, при этом у 45% граждан доход составляет 15 тыс. рублей.

Ранее, во вторник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал результаты социологического исследования, "Росгосстрах жизнью" и научно-техническим центром "Перспектива". Песков заметил, что ему неизвестна методология этих подсчетов и возможности компаний, проводивших исследование. Он добавил, что выборка далеко не самая большая, поэтому делать на основе этой выборки выводы по федеральному уровню некорректно.