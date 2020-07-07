Международные резервы РФ в июне выросли на 0,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составили $568,872 млрд, что на 0,5% (или на $2,738 млрд) выше показателя на начало июня, сообщает Банк России.

На 1 июля 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $518,363 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За июнь текущего года валютные резервы сократились на 0,1% - до $438,082 млрд. При этом стоимость монетарного золота увеличилась на 2,5%, составив $130,79 млрд.