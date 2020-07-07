В Росрыболовстве призвали капитанов ограничивать сход экипажа в портах из-за коронавируса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Капитаны судов должны ограничивать сход членов экипажа на берег в портах из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"В Росрыболовстве также настаивают на том, чтобы капитаны всех судов, находящихся в иностранных портах, ограничивали сход членов экипажа на берег", - отмечается в сообщении.

Как считают в ведомстве, сейчас ситуация с российскими судами в целом стабильная. По состоянию на 5 июля, в портах иностранных государств находилось 56 российских судов, из которых 32 - в Республике Корея. Никаких ограничений и запретов в отношении российских кораблей со стороны иностранных портов в настоящее время не существует, однако это не повод ослаблять контроль, подчеркивают в Росрыболовстве.

"Мы должны быть абсолютно уверены в том, что из российских портов в море выходят только "чистые" экипажи", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Росрыболовства Петра Савчука.