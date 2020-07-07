Ставрополье договорилось о поставке сельхозтехники на льготных условиях

ПЯТИГОРСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края заключили соглашение с компаниями "Ростсельмаш" и "Росагролизинг" о поставке сельскохозяйственной техники на льготных условиях и использовании лизинга. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор края Владимир Владимиров и генеральный директор ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Валерий Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно касается поставок ставропольским аграриям зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники на льготных условиях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, существующее не первый год партнерство с компанией "Ростсельмаш" позволяет последовательно улучшать оснащенность сельхозпредприятий края техникой.

"Парк сельхозтехники на Ставрополье растет и обновляется. В этом году из более чем 7,5 тыс. комбайнов, работающих на полях края, лишь 3% являются арендованными. Чтобы собственной техники у наших предприятий становилось больше, мы заинтересованы расширять сотрудничество с крупными российскими компаниями, в том числе с компанией "Ростсельмаш", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с АО "Росагролизинг". В рамках соглашения предполагается поставка техники сельскохозяйственным товаропроизводителям края с использованием механизма льготного лизинга.

Всего за время сотрудничества с 2002 года Росагролизингом инвестировано в Ставропольский край свыше 18 млрд рублей, поставлено почти 7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. На данный момент в различных стадиях заключения сделки находятся 462 единицы сельхозтехники, из которых 172 уже поставлены в хозяйства.

"Ставропольский край является ключевым регионом для АО "Росагролизинг", а в прошлом году край стал крупнейшим регионом-получателем техники. Доля компании в общем количестве приобретенной регионом самоходной техники составила почти 50%, и мы планируем продолжать развивать наши отношения", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Росагролизинг" Павла Косова.