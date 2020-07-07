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Губернатор Нижегородской области предложил снизить ставку НДС для гостиниц до 7%

По мнению Глеба Никитина, это позволит поддержать пострадавший из-за пандемии гостиничный бизнес

ТАСС, 7 июля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой внести поправки в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают снижение ставки НДС для гостиниц с 20% до 7%. Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, по мнению Никитина, снижение НДС позволит поддержать гостиничный бизнес, который пострадал в результате пандемии коронавирусной инфекции.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает внести поправки в Налоговый кодекс РФ и снизить ставку НДС для гостиниц с 20% до 7%. Льгота предоставляется классифицированным средствам размещения. Соответствующие изменения внесены на рассмотрение в аконодательное собрание Нижегородской области. После одобрения законопроект направят на рассмотрение в Госдуму РФ", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, в Нижегородской области работают более 400 отелей и гостиниц, которые имеют классификацию. "Изменения в Налоговом кодексе РФ окажут положительное влияние на гостиничный бизнес. Кроме того, снижение ставки НДС поможет инвесторам сократить сроки окупаемости проектов, повысив тем самым конкурентоспособность отечественной туристической инфраструктуры, улучшить инвестиционный климат и привлекательность российской гостиничной отрасли для вложения капитала", - цитирует пресс-служба Никитина.

По мнению губернатора, выпадающие доходы федерального бюджета будут компенсированы дополнительными налоговыми поступлениями за счет увеличения объемов услуг в сфере туризма.

Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, снижение ставки НДС позволило бы не только избежать повышения цен на размещение, но и простимулировало бы отельеров повысить уровень своего сервиса. По его словам, в среднем на восстановление индустрии потребуется от шести месяцев до года, при этом основной турпоток будет формироваться за счет внутреннего туризма.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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