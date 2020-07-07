Система мониторинга аварий на объектах ЖКХ заработала в восьми регионах России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Восемь регионов России в тестовом режиме подключились к системе мониторинга и контроля за авариями на объектах ЖКХ, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России.

"С июля в тестовом режиме уже подключились восемь регионов: Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области, республики Саха (Якутия) и Коми. После 1 сентября в системе мониторинга должны фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всей стране", - говорится в сообщении.

Несмотря на сжатые сроки, запуск системы 1 июля прошел достаточно хорошо, подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. "Пилотные регионы успешно прошли все начальные фазы запуска, приступили к реализации необходимых мероприятий. Большинство субъектов уже утвердили планы подключения и готовы включиться в работу", - приводят в сообщении слова замглавы Минстроя.

Он добавил, что до 1 сентября, когда система должна заработать по всей России, предстоит наладить оперативный информационный обмен с МЧС и Минэнерго, создав единую информационную среду.

Система мониторинга позволит аккумулировать в едином ситуационном центре Минстроя оперативные и достоверные данные о происшествиях на объектах ЖКХ, а также установить четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России. В дальнейшем все данные об авариях будут использоваться для определения наиболее критичных участков и объектов ЖКХ, требующих модернизации и обновления в первую очередь.