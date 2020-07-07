Ingeteam представила модель, позволяющую проводить сценарные симуляции для ветроэнергетики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Американская технологическая компания Ingeteam объявила о разработке новой аналитической модели для решения задачи по обеспечению стабильности энергосетей. Решение позволяет проводить виртуальные симуляции для различных сценариев работы ветряных электростанций, сообщило издание ReNews.

"По мере того как количество возобновляемых источников энергии по всему миру продолжает неуклонно расти, вопрос обеспечения высокого уровня стабильности сети выходит на первый план. Передовые имитационные модели Ingeteam позволяют продвинуться в решении этой проблемы для энергии, генерируемой ветряными электростанциями", - сказал коммерческий директор подразделения Ingeteam по ветровой энергии Альберто Барсия.

Для обеспечения соответствия регуляторным требованиям ветрогенераторы должны отвечать ряду критериев. Сценарное моделирование позволяет прогнозировать необходимые показатели в разных условиях и с высоким уровнем точности предсказывать уровень соответствия регуляторным нормам. Решение Ingeteam позволяет упростить этот процесс за счет точного моделирования контуров управления приводами и их взаимодействия с сетью с использованием линейных стационарных систем (LTI).

Моделирование ключевых показателей позволит повысить эффективность работы электростанций и своевременно предпринимать действия для обеспечения устойчивости сети.