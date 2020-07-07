Fitch ожидает снижения средств госбюджетов стран мира на $9,7 трлн в 2020 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает общего снижения средств на балансах госбюджетов стран мира на $9,7 трлн в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Изменения действительно должны быть значительными, учитывая перераспределение государственных средств в этом году. Fitch Ratings прогнозирует, что средства на балансах государств в общей сумме снизятся на $9,7 трлн в этом году (12% ВВП) и госдолг достигнет $76 трлн (95% ВВП)", - говорится в материале. Особенностью текущего финансового года, по мнению аналитиков агентства, является резкое увеличение государственных расходов, в основном в странах с развитой экономикой. Номинальный мировой ВВП, по прогнозам агентства, сократится почти на 6% в 2020 году, а расходы увеличатся примерно на $3 трлн.