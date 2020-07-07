Власти Нью-Йорка оштрафовали Deutsche Bank на $150 млн за операции финансиста Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Германский Deutsche Bank согласился выплатить властям США штраф в размере $150 млн за нарушение требований к контролю за переводами денежных средств финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и умершего в американской тюрьме. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте управления финансовых услуг штата Нью-Йорк.

По версии управления, штрафные санкции наложены на нью-йоркский филиал Deutsche Bank за "серьезные нарушения в соблюдении правил уведомления, касающихся отношений банка с Джеффри Эпштейном и банковских отношений с Danske Bank Estonia [эстонским филиалом датского банка "Данске"). Как отмечается, штраф является "первой мерой принудительного характера, принятой регулятором в отношении финансовой организации за ведение дел с Эпштейном".

Deutsche Bank инкриминируется, что он недостаточно бдительно отслеживал банковские переводы человека, сексуальные преступления которого были широко известны. Это привело к тому, что банк "не выявил и не предотвратил подозрительные транзакции на миллионы долларов", отмечает управление. Оно причислило к таким финансовым операциям съем Эпштейном "наличных средств на более $800 тыс. за четыре года", "оплату русских моделей", расходы на проживание и обучение молодых женщин, а также на адвокатов, представлявших интересы Эпштейна и его соучастников.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.