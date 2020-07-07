Fitch: цена экспорта российского газа упала ниже безубыточности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цена экспорта российского газа в мае опустилась до $94 за тыс. куб. м, что ниже цены безубыточности, следует из данных ФТС. Но "Газпрому" все равно выгоднее продолжать поставки газа, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По данным ФТС, "Газпром" в мае экспортировал 11,9 млрд куб. м газа, доход от поставок составил $1,123 млрд. Таким образом, средняя цена поставок за рубеж составила $94 за тыс. куб. м. Однако по данным агентства Fitch, оценка безубыточности экспорта - около $3 за тыс. куб. м, или около $100 за тыс. куб. м.

"Но тут есть нюанс. Точка безубыточности - это цена, которая покрывает операционные издержки, то есть расходы на добычу, транспортировку, НДПИ и экспортную пошлину. Но часть этих издержек по сути фиксированные, снизить их нельзя. Это, например, расходы за транзит через Украину. Поэтому даже при текущих ценах, которые ниже $100, Газпрому может быть выгоднее продолжать поставлять газ", - считает Маринченко.