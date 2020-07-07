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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН заявили, что число крайне бедных людей возрастет впервые с 1998 года из-за пандемии

Их число может возрасти до 71 млн

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Число людей, живущих в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе ООН о влиянии пандемии коронавируса на выполнение Целей устойчивого развития 2030, в число которых входит искоренение нищеты.

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"Пандемия COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) быстро превратилась в худший гуманитарный и экономический кризис за всю нашу жизнь, число заражений превысило 10 млн, а смертей - 500 тыс.", - отметили в организации.

"По оценкам, 71 млн человек окажутся в положении крайней нищеты в 2020 году. Это первый рост уровня бедности с 1998 года, - говорится в докладе. - Потеря дохода, нехватка социальной защиты, рост цен означают, что даже те, чье экономическое положение было устойчиво, теперь могут оказаться под угрозой бедности и голода".

Как отмечают в организации, доход около 1,6 млрд работников, которые уже находились в уязвимых условиях, снизился на 60% в первый месяц кризиса.

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