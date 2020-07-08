Программу экономической интеграции НАО и Поморья утвердит госкомиссия по развитию Арктики

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Утвердить программу совместного социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) предполагается на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики, при этом сначала она должна пройти общественное обсуждение. Об этом говорится в документе с принципами разработки и примерной структурой программы, который есть в распоряжении ТАСС.

"Программа утверждается на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики", - говорится в документе.

При этом предполагается, что на этапе подготовки документ будет согласован с жителями и органами власти обоих регионов. Так, планируется развернуть специальную онлайн-площадку, где граждане смогут оставлять предложения для включения в программу. Кроме того, предполагается проводить тематические конференции по ключевым направлениям совместного развития регионов с участием некоммерческих организаций, малого и среднего бизнеса, представителей коренных малочисленных народов.

Итоговый проект программы будет представлен на общественное обсуждение на специальном сайте. После этого он должен быть одобрен на общественной конференции жителей НАО и Поморья и заседаниях парламентов обоих регионов.

В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.

В документе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. Программа также должна предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут пользоваться такие проекты. При этом вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь подчеркивал, что целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и улучшение жизни людей.